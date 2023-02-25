Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года
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Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака продлит контракт с командой до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Зарплата англичанина по условиям нового соглашения пока не сообщается. Пока известно лишь то, что срок контракта будет рассчитан на четыре года.
21-летний Сака является воспитанником «Арсенала». В составе лондонской команды английский нападающий стал обладателем Кубка Англии в 2020 году и выиграл Суперкубок страны в 2021-м. Всего за «канониров» Сака сыграл 162 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 37 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 100 млн. Действующий контракт Саки с «Арсеналом» истекал летом 2024 года.
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