Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака продлит контракт с командой до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Зарплата англичанина по условиям нового соглашения пока не сообщается. Пока известно лишь то, что срок контракта будет рассчитан на четыре года.

21-летний Сака является воспитанником «Арсенала». В составе лондонской команды английский нападающий стал обладателем Кубка Англии в 2020 году и выиграл Суперкубок страны в 2021-м. Всего за «канониров» Сака сыграл 162 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 37 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 100 млн. Действующий контракт Саки с «Арсеналом» истекал летом 2024 года.