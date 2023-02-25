Анзор Кавазашвили: не верю, что «Локомотив» перевернёт ход противостояния со «Спартаком»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоится в понедельник, 27 февраля. Начало игры — в 20:00 мск. Первый матч завершился победой «Спартака» со счётом 1:0.
«Не верю, что «Локомотив» перевернёт ход противостояния. Верю в то, что «Спартак» выиграет эту игру. Если «Спартак» построит игру на ничью, то может проиграть. Не хочу, чтобы игра доводилась до пенальти.
В первом тайме первого матча спартаковцы превосходили соперника полностью. Второй тайм получился наоборот. Наше руководство сделает соответствующие выводы по замене футболистов и примет правильные решения», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 25 февраля 2023
-
16:45
-
16:42
-
16:35
-
16:35
-
16:34
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:09
-
16:08
-
16:05
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:35
-
15:27
-
15:16
-
15:08
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
14:41
-
14:32
-
14:24
-
14:14
-
14:14
-
14:03
-
13:58
-
13:57
-
13:50
-
13:38
-
13:21