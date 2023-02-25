Комличенко: Карпин говорит: «Ещё килограммчик сбросишь — будешь идеальный»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как борется с лишним весом, и упомянул, как главный тренер ростовчан Валерий Карпин относится к форме форварда.

«Знаете, я так в отпуске расслабился, что на сборах пришлось получать двойную нагрузку. За весом недостаточно следил. Поэтому на первом сборе было очень тяжело. Парочку килограммов привёз.

Оштрафовали ли меня за это? «Оштрафовали» дополнительной работой. Ходил в зал, крутил велосипед, кардио. Тяжко, конечно, но я быстро привёл себя в форму. Боюсь, если бы Георгич мне пихал ещё жёстче, то у меня были бы серьёзные загоны на эту тему.

Как он мне об этом говорит? «Почему не сбрасываешь. Ещё килограммчик — будешь идеальный. Почему ты не стремишься к идеалу». Я привожу аргумент, что выполняю все требования: пробегаю нужные объёмы, игровых вопросов ко мне нет. Он согласен, но, по его версии, был бы ещё на килограмм легче, стал бы ещё лучше», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».