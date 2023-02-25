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Аньелли: Суперлига необходима, иначе разрыв между клубами будет только расти

Аньелли: Суперлига необходима, иначе разрыв между клубами будет только расти
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Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли продолжает настаивать на необходимости создания Европейской Суперлиги.

«Суперлига необходима, потому что, если всё останется предсказуемым, как сейчас, публика отойдёт от футбола. Будут ли в Нидерландах продолжать смотреть международный футбол, если у местных грандов никогда не будет шанса победить в международном турнире?

Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для всех клубов. Надо подумать о 60-80 клубах по всей Европе. С моим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как всё работает, я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг.

В Европе крупнейшие рынки также получают больше всего мест в Лиге чемпионов и, следовательно, самые большие доходы. Так что, если нынешняя система будет сохранена, разрыв между английскими и испанскими клубами и остальными будет только расти. Может быть, за исключением «ПСЖ» и мюнхенской «Баварии».

Вместо этого мы должны стремиться к спортивной демократии. Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха? Неужели польским болельщикам не хватает страсти к футболу?» — приводит слова Аньелли De Telegraaf.

Ранее, в начале февраля стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» планируют перезапустить провалившийся в апреле 2021 года проект Суперлиги. В новой версии турнира должны принять участие 60-80 клубов, каждый из которых проведёт минимум по 14 матчей.

Андреа Аньелли был отстранён от футбольной деятельности на два года за финансовые махинации на посту президента «Ювентуса».

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