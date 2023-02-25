Аньелли: Суперлига необходима, иначе разрыв между клубами будет только расти

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли продолжает настаивать на необходимости создания Европейской Суперлиги.

«Суперлига необходима, потому что, если всё останется предсказуемым, как сейчас, публика отойдёт от футбола. Будут ли в Нидерландах продолжать смотреть международный футбол, если у местных грандов никогда не будет шанса победить в международном турнире?

Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для всех клубов. Надо подумать о 60-80 клубах по всей Европе. С моим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как всё работает, я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг.

В Европе крупнейшие рынки также получают больше всего мест в Лиге чемпионов и, следовательно, самые большие доходы. Так что, если нынешняя система будет сохранена, разрыв между английскими и испанскими клубами и остальными будет только расти. Может быть, за исключением «ПСЖ» и мюнхенской «Баварии».

Вместо этого мы должны стремиться к спортивной демократии. Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха? Неужели польским болельщикам не хватает страсти к футболу?» — приводит слова Аньелли De Telegraaf.

Ранее, в начале февраля стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» планируют перезапустить провалившийся в апреле 2021 года проект Суперлиги. В новой версии турнира должны принять участие 60-80 клубов, каждый из которых проведёт минимум по 14 матчей.

Андреа Аньелли был отстранён от футбольной деятельности на два года за финансовые махинации на посту президента «Ювентуса».