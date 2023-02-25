«Волга» — «Зенит»: Кассьерра забил второй гол петербуржцев в матче

Колумбийский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра забил второй гол своей команды в проходящем в эти минуты матче Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой» (2:0).
Встреча проходит в Ульяновске, на стадионе «Труд имени Льва Яшина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче открыл полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, который смог отличиться на 33-й минуте встречи (1:0). После долгого розыгрыша бразильский футболист петербуржцев Вендел сделал навес в штрафную, куда вбежал Бакаев и головой замкнул пас бразильца.
Напомним, «Зенит» попал в Путь регионов, заняв третье место в группе со «Спартаком», самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». «Волга» добралась до четвертьфинала турнира, обыграв казанский «Рубин» (2:1), нижнекамский «Нефтехимик» (2:1) и краснодарскую «Кубань» (2:1).
- 25 февраля 2023
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