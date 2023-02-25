Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» разгромил «Волгу» в 1/4 финала Кубка России. Забили Бакаев, Кассьерра и Сергеев

«Зенит» разгромил «Волгу» в 1/4 финала Кубка России. Забили Бакаев, Кассьерра и Сергеев
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился проходивший сегодня, 25 февраля, в Ульяновске, на стадионе «Труд имени Льва Яшина» матч четвертьфинала Пути регионов Кубка России между местной «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом». Победу со счётом 3:0 одержали гости.

Счёт в матче открыл полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, который смог отличиться на 33-й минуте встречи (1:0). После долгого розыгрыша бразильский футболист петербуржцев Вендел сделал навес в штрафную, куда вбежал Бакаев и головой замкнул пас бразильца. На 78-й минуте после подачи с углового второй мяч петербуржцев в матче забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра (2:0), ему ассистировал защитник Дуглас Сантос. В самой концовке встречи ударом из штрафной форвард «Зенита» Иван Сергеев установил окончательный счёт 3:0.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, потерпевшей поражение в своём четвертьфинале Пути РПЛ.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 февраля 2023, суббота. 14:30 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Бакаев – 32'   0:2 Кассьерра – 78'   0:3 Сергеев – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023