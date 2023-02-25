В сторону Вендела бросили предмет, похожий на банан, на стадионе в Ульяновске

Завершился матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались ульяновская «Волга» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В концовке встречи в сторону бразильского полузащитника «Зенита» Вендела бросили предмет, похожий на банан. Эпизод произошёл, когда футболист уходил на замену. Юрий Козлов заменил Вендела на 90+1-й минуте.

«Зенит» одержал уверенную победу со счётом 3:0. Счёт в матче открыл полузащитник петербуржцев Зелимхан Бакаев, который отличился на 33-й минуте встречи. На 78-й минуте после подачи с углового второй мяч «Зенита» забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра, ему ассистировал Дуглас Сантос. В самой концовке встречи нападающий Иван Сергеев установил окончательный счёт — 3:0.