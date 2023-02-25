Дмитрий Радченко оценил разгромную победу «Зенита» над «Волгой» в Кубке России
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил разгромную победу петербургского клуба над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
«Уверенная победа «Зенита». «Волга» — большие молодцы и приложили максимум усилий подготовить поле к этому матчу. Понятно, что оно было не в лучшем состоянии, но матч состоялся.
Ребята сделали всё возможное, чтобы противостоять «Зениту». Но было видно, что «Зенит» контролировал матч. Также сказалось индивидуальное мастерство», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, потерпевшей поражение в своём четвертьфинале Пути РПЛ.
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