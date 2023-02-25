Радченко — о выброшенном банане в сторону Вендела: это не украшает футбол
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об инциденте с выброшенном со стороны трибун банане в сторону игрока петербургского клуба Вендела.
Эпизод произошёл во время матча с ульяновской «Волгой» (3:0) в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. В концовке встречи в сторону уходящего на замену бразильского полузащитника «Зенита» Вендела бросили предмет, похожий на банан.
«Конечно, это не украшает футбол. К сожалению, такие моменты есть. Думаю, компетентные органы должны разобраться в этом эпизоде», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, потерпевшей поражение в своём четвертьфинале Пути РПЛ.
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