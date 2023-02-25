Колосков — о брошенном банане в Вендела: позор. Таких людей надо изолировать от футбола
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент во время матча Фонбет Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3), когда на поле в сторону игрока санкт-петербургского клуба Вендела на поле был брошен банан.
«Это неприятно. Я где-то прочитал высказывание какого-то игрока, по-моему, «Краснодара», что этот расизм рано или поздно проявится. К сожалению, он проявился. Неприятная история. Здесь надо делать очень жёсткие выводы руководству клуба вместе с болельщиками.
Надо найти этого человека и очень жёстко наказать, потому что это не дело. Это позор человеческий. От таких людей надо избавляться и изолировать их от футбола», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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