Колосков — о брошенном банане в Вендела: позор. Таких людей надо изолировать от футбола

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент во время матча Фонбет Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3), когда на поле в сторону игрока санкт-петербургского клуба Вендела на поле был брошен банан.

«Это неприятно. Я где-то прочитал высказывание какого-то игрока, по-моему, «Краснодара», что этот расизм рано или поздно проявится. К сожалению, он проявился. Неприятная история. Здесь надо делать очень жёсткие выводы руководству клуба вместе с болельщиками.

Надо найти этого человека и очень жёстко наказать, потому что это не дело. Это позор человеческий. От таких людей надо избавляться и изолировать их от футбола», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.