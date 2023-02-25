«Печально и позорно». Директор «Волги» — о брошенном банане в Вендела
Поделиться
Директор «Волги» Михаил Наволокин прокомментировал инцидент во время матча Фонбет Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3), когда на поле в сторону игрока санкт-петербургского клуба Вендела на поле был брошен банан.
«Этого эпизода я не видел. Будем разбираться в этом, поднимать видеозаписи и искать того, кто это сделал. Конечно, печально и позорно, что такие вещи происходят. Ничего хорошего в этом нет. Если такой случай был, значит, будем находить виновного», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов Кубка России, где сыграет с командой РПЛ, потерпевшей поражение в своём четвертьфинале Пути РПЛ.
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:01
-
17:53
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:08
-
17:06
-
17:02
-
17:01
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:35
-
16:35
-
16:34
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:09
-
16:08
-
16:05
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:35
Партнерский контент