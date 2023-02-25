«Печально и позорно». Директор «Волги» — о брошенном банане в Вендела

Директор «Волги» Михаил Наволокин прокомментировал инцидент во время матча Фонбет Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3), когда на поле в сторону игрока санкт-петербургского клуба Вендела на поле был брошен банан.

«Этого эпизода я не видел. Будем разбираться в этом, поднимать видеозаписи и искать того, кто это сделал. Конечно, печально и позорно, что такие вещи происходят. Ничего хорошего в этом нет. Если такой случай был, значит, будем находить виновного», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов Кубка России, где сыграет с командой РПЛ, потерпевшей поражение в своём четвертьфинале Пути РПЛ.