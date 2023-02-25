Александр Мостовой — о брошенном банане в Вендела: ужасно, что такое происходит

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об инциденте во время матча Фонбет Кубка России (Путь регионов) «Зенита» с «Волгой» (3:0), когда на поле в сторону игрока сине-бело-голубых Вендела был брошен банан.

«Конечно, это позор. Ужасно, что такое происходит. Надо наказывать тех, кто делает такое», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча прошла в Ульяновске на арене «Труд имени Льва Яшина», стартовый свисток главного арбитра Алексея Сухого прозвучал в 14:30 мск. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Следующий матч «Зенит» проведёт в рамках Российской Премьер-Лиги 4 марта, когда сыграет с «Пари Нижний Новгород».