Галтье — о матче с «Марселем»: не думаю, что титул будет разыгран в воскресенье

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата Франции с «Марселем».

«Это важный матч, две команды очень близки в чемпионате. Дополнить афишу может проигранный нами матч Кубка с «Марселем». Это важная игра, но я не думаю, что титул будет разыгран в воскресенье. Будет ещё много матчей. Но победа «ПСЖ» приветствуется.

Не воспринимаю матч, как реванш. Просто хочу подготовить команду как можно лучше. Мои игроки, наверное, в большей степени хотят отыграться. У меня есть футболисты, которым есть чем гордиться, и они всё ещё думают о том кубковом матче», — приводит слова Галтье официальный сайт «ПСЖ».

«ПСЖ» сыграет с «Марселем» в гостях завтра, 26 февраля. Ранее парижане уступили «Марселю» в матче 1/8 финала Кубка Франции (1:2)