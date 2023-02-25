В РФС сообщили, что КДК рассмотрит инцидент с брошенным бананом в Вендела в матче Кубка
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В Российском футбольном союзе сообщили, что Контрольно-дисциплинарная комиссия рассмотрит инцидент с брошенным бананом в игрока санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче Кубка России с ульяновской «Волгой».
«Инцидент на матче «Волга» — «Зенит» будет рассмотрен на заседании Контрольно дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в службе коммуникаций РФС.
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