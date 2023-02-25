Адвокат испанского судьи объяснил, почему тот подал в суд на коллегу, а не на «Барселону»

Хорхе Куллере, адвокат испанского судьи Хавьера Эстрады Фернандеса, объяснил причину подачи заявления на бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Марию Энрикеса Негрейру и его сына Хавьера Энрикеса.

«Почему мой клиент подал в суд? У него особая любовь к своей профессии, он честен. Хавьер считает, что выявляемые факты имеют влияние на репутацию испанских судей, как и его собственную. Больно каждый прожитый день за то, что не предпринимается никаких действий для защиты чести судей. На карту поставлена ​​спортивная честность. На этом основании поддерживается хорошее развитие нашего профессионального спорта, и это подтверждает, что испанские судьи, по мнению Эстрады Фернандеса, чисты, он жил и работал с этой мыслью всю свою карьеру. Подача заявления в суд — защита спортивной чести и честности судей.

Почему он не подал в суд на «Барселону»? Он действующий арбитр, и ему нужно защищать себя и свою команду. Что касается «Барселоны», то это не его дело. Здесь должны вмешаться другие организации. Его цель – защитить доброе имя судей и честность проводимых соревнований.

«Потому что он активный арбитр и ему нужно защищать себя и команду. Что касается «Барселоны», то это не его дело. Придётся вмешиваться другим организациям, RFEF, Профессиональной футбольной лиге или прокуратуре. Его цель – защитить доброе имя судей и чистоту соревнований», — приводит слова Куллере AS.

Фернандес подал в суд на Негрейру и его сына, которых обвиняют в получении незаконных средств от «Барселоны». Считается, что таким образом клуб мог воздействовать на судей.

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