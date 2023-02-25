Адвокат испанского судьи объяснил, почему тот подал в суд на коллегу, а не на «Барселону»

Хорхе Куллере, адвокат испанского судьи Хавьера Эстрады Фернандеса, объяснил причину подачи заявления на бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Марию Энрикеса Негрейру и его сына Хавьера Энрикеса.
«Почему мой клиент подал в суд? У него особая любовь к своей профессии, он честен. Хавьер считает, что выявляемые факты имеют влияние на репутацию испанских судей, как и его собственную. Больно каждый прожитый день за то, что не предпринимается никаких действий для защиты чести судей. На карту поставлена спортивная честность. На этом основании поддерживается хорошее развитие нашего профессионального спорта, и это подтверждает, что испанские судьи, по мнению Эстрады Фернандеса, чисты, он жил и работал с этой мыслью всю свою карьеру. Подача заявления в суд — защита спортивной чести и честности судей.
Почему он не подал в суд на «Барселону»? Он действующий арбитр, и ему нужно защищать себя и свою команду. Что касается «Барселоны», то это не его дело. Здесь должны вмешаться другие организации. Его цель – защитить доброе имя судей и честность проводимых соревнований.
«Потому что он активный арбитр и ему нужно защищать себя и команду. Что касается «Барселоны», то это не его дело. Придётся вмешиваться другим организациям, RFEF, Профессиональной футбольной лиге или прокуратуре. Его цель – защитить доброе имя судей и чистоту соревнований», — приводит слова Куллере AS.
Фернандес подал в суд на Негрейру и его сына, которых обвиняют в получении незаконных средств от «Барселоны». Считается, что таким образом клуб мог воздействовать на судей.
Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:
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