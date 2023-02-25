Видеообзор матча «Волга» — «Зенит»

Завершился проходивший сегодня, 25 февраля, в Ульяновске на стадионе «Труд имени Льва Яшина» матч четвертьфинала Пути регионов Кубка России между местной «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом». Победу со счётом 3:0 одержали гости.
Счёт в матче открыл полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, который смог отличиться на 33-й минуте встречи (1:0). После долгого розыгрыша бразильский футболист петербуржцев Вендел сделал навес в штрафную, куда вбежал Бакаев и головой замкнул пас бразильца. На 78-й минуте после подачи с углового второй мяч петербуржцев в матче забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра (2:0), ему ассистировал защитник Дуглас Сантос. В самой концовке встречи ударом из штрафной форвард «Зенита» Иван Сергеев установил окончательный счёт 3:0. Лучшим игроком матча был признан Бакаев.
Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, потерпевшей поражение в своём четвертьфинале Пути РПЛ.
- 25 февраля 2023
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:01
-
17:53
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:08
-
17:06
-
17:02
-
17:01
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:35
-
16:35
-
16:34
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:09
-
16:08
-
16:05
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:35