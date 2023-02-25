Зелимхан Бакаев прокомментировал победу «Зенита» над «Волгой» в Кубке России

Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Эмоции от первого официального гола в году? Максимально позитивные: очень хотел забить, помочь команде. Мы понимали, что это будет очень непростая игра, так оно и случилось. Доволен тем, что мы победили и с хорошим настроением едем домой готовиться к первому официальному матчу в чемпионате. Он будет не менее важен. Увидел, что Вендел поднял голову, чтобы сделать передачу в штрафную, в этот момент я поднял руку, чтобы он меня заметил. Вендел — качественный футболист, можно сказать, «положил мне мяч на блюдечко», и мне оставалось только правильно выскочить и подставить голову.

Состояние поля? Честно говоря, ожидания были так себе, под стать времени года, но поле приятно удивило. Естественно, мяч прыгал, но играть было можно — и в комбинационный футбол в том числе», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.