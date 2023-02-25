Бруну Фернандеш: игра с «Ливерпулем» стала поворотным моментом сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, как команда исправилась после неудачного начала сезона.
«Думаю, переломным моментом в нашем сезоне стала игра с «Ливерпулем» (2:1). Стадион бурлил. Я думаю, что первый подкат Лисандро Мартинеса сразу же заставляет болельщиков подняться, и вы сразу почувствовали, что все поняли: это должен быть наш шанс. Это должно было стать поворотным моментом, игрой, в которой мы победим и всё изменим. И я думаю, что, начиная с той игры, мы неплохо приближались к «Сити».
Мы знаем, насколько сложна Премьер-лига, и мы проиграли двум командам, которые впереди нас. Мы победили и проиграли им по одному разу. Мы хотели выиграть у них обе игры, но это невозможно. Дома мы показали, что мы другая команда и можем их обыграть», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.
- 25 февраля 2023
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