Семак — о качестве поля в Ульяновске: прекрасно понимаем, какая погода в конце февраля

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил качество поля в матче Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

«Что касается места проведения и погодных условий, мы живём в большой стране и прекрасно понимаем, какая погода в конце февраля. Что касается состояния поля, главное, что оно не плыло. Конечно, внесло свои коррективы, мяч дробил, и, естественно, для этого времени года сложно ожидать идеального поля, за исключением южных регионов и нашего стадиона с крышей. Здорово, что мы смогли приехать сюда. Болельщики ждали, город ждал приезда «Зенита». Все довольны, что удалось провести этот матч именно тут», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, потерпевшей поражение в своём четвертьфинале Пути РПЛ.