Федерация футбола Франции отреагировала на уход из сборной трёх футболисток из-за тренера
Поделиться
Федерация футбола Франции выпустила заявление в связи с решением трёх футболисток женской сборной страны Венди Ренар, Мари-Антуанетт Катото, Кадидиату Диани уйти из команды в связи с конфликтом с главным тренером Коринн Дьякр.
«ФФФ приняла к сведению заявления Ренар, Диани и Катото. Исполнительный комитет, который соберётся 28 февраля, рассмотрит этот вопрос. ФФФ хотела бы напомнить, что никто из футболистов не может быть важнее сборной Франции», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола Франции.
Напомним, если стороны не смогут урегулировать конфликт, то Ренар, Катото и Диани, являющиеся лидерами национальной команды, пропустят женский чемпионат мира, который пройдёт с июля по август 2023 года.
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:19
-
19:16
-
19:03
-
18:57
-
18:42
-
18:33
-
18:32
-
18:30
-
18:26
-
18:23
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:01
-
17:53
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:08
-
17:06
-
17:02
-
17:01
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:45
Партнерский контент