Федерация футбола Франции отреагировала на уход из сборной трёх футболисток из-за тренера

Федерация футбола Франции выпустила заявление в связи с решением трёх футболисток женской сборной страны Венди Ренар, Мари-Антуанетт Катото, Кадидиату Диани уйти из команды в связи с конфликтом с главным тренером Коринн Дьякр.

«ФФФ приняла к сведению заявления Ренар, Диани и Катото. Исполнительный комитет, который соберётся 28 февраля, рассмотрит этот вопрос. ФФФ хотела бы напомнить, что никто из футболистов не может быть важнее сборной Франции», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола Франции.

Напомним, если стороны не смогут урегулировать конфликт, то Ренар, Катото и Диани, являющиеся лидерами национальной команды, пропустят женский чемпионат мира, который пройдёт с июля по август 2023 года.