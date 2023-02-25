Спортивный юрист объяснила, что может грозить «Волге» за брошенный фанатом банан в Вендела

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, какое наказание может грозить ульяновской «Волге» за инцидент во время домашней встречи Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:3), когда один из болельщиков кинул банан в сторону игрока санкт-петербургской команды Вендела.

«В первую очередь момент будет рассмотрен по статье дисциплинарного регламента РФС о бросании предметов на поле, так как потенциально банан мог причинить вред. Это 35-й пункт регламента, и он предусматривает штраф 10 тыс. рублей. Конечно, такие действия могут быть рассмотрены и по статье 121-й — разжигание ненависти и дискриминации по расовому признаку. Пункт 45-й предусматривает штраф от 100 тыс. до 1 млн, а также более серьёзные санкции вплоть до закрытия сектора на стадионе», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.