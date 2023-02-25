Семак прокомментировал инцидент с брошенным бананом в Вендела
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с брошенным бананом в игрока сине-бело-голубых Вендела в матче Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).
«Я видел, что банан лежал, видел, что и снежки бросали болельщики — всё, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то в той же Франции в игрока, подающего угловой, летит всё подряд. Что-то кто-то бросил, подняли и выбросили. Если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям, то не думаю, что были какие-то обидные выкрики и слова в адрес игроков. В адрес главного тренера — да, слышал немножко мата. А по поводу игроков — нет, их оберегали и уважали», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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