Семак прокомментировал инцидент с брошенным бананом в Вендела

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с брошенным бананом в игрока сине-бело-голубых Вендела в матче Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0).

«Я видел, что банан лежал, видел, что и снежки бросали болельщики — всё, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то в той же Франции в игрока, подающего угловой, летит всё подряд. Что-то кто-то бросил, подняли и выбросили. Если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям, то не думаю, что были какие-то обидные выкрики и слова в адрес игроков. В адрес главного тренера — да, слышал немножко мата. А по поводу игроков — нет, их оберегали и уважали», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».