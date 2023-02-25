Защитник «Арсенала» Салиба: хочу вернуть клуб на самую вершину и выигрывать каждый титул

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба рассказал о своей адаптации в основном составе клуба после завершения трёх аренд, а также о желании выиграть с командой титул английской Премьер-лиги.
«Я вернулся в команду с желанием играть в каждой матче, но не знал, получится ли это. Я усердно работал, и все в клубе помогли мне приспособиться, но это ещё не конец. Я должен продолжать упорно тренироваться, потому что все мы хороши; даже игроки, которые не выходят в стартовом составе. Мы все на одном уровне, так что это хорошая конкуренция.
Я хочу выиграть здесь все возможные трофеи и вернуть клуб на самую вершину. Хочу выигрывать каждый титул. Мы все хотим выиграть Премьер-лигу. Так как у меня никогда не было трофеев, я усердно работаю каждый день. Мы знаем, что у нас осталось 15 игр и достигнуть цели будет нелегко. Мы должны сосредоточиться и никогда не сдаваться, потому что этот чемпионат очень тяжёлый», — приводит слова Салиба официальный сайт «канониров».
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный
- 25 февраля 2023
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