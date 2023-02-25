Сергей Семак: натурализация — вопрос желания футболистов, а не клуба

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какого игрока клуб хотел бы натурализовать вслед за Малкомом и Клаудиньо.
«Во-первых, вопрос с подвохом — мы никого не хотим натурализовать. Вопрос желания футболистов, которые у нас играют, стать гражданами Российской Федерации. За это им огромное спасибо, потому что они любят нашу страну. Это их желание, их решение. На сегодняшний день для клуба нет никакой выгоды. У нас в тренерском штабе есть Виллиам де Оливейра, который любит нашу страну и гордится тем, что у него есть паспорт гражданина России. Это, безусловно, здорово. Но мы никого не собираемся натурализовывать.
Паспорта Малкома и Клаудиньо? Насколько я понимаю, пока только вышел указ. Вопрос времени, когда они смогут их получить. Конечно, рады — они сами этого хотели. Это хорошая новость для них прежде всего. Мы их поздравили. А что дальше — будут ли они выступать за сборную России в ближайшей перспективе в связи с существующим регламентом — мы посмотрим. Сейчас об этом речи не идёт», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 25 февраля 2023
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