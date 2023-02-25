Роналду оформил дубль к 23-й минуте матча с «Дамаком»
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Сегодня, 25 февраля, проходит матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Дамак» принимает «Аль-Наср». Нападающий гостей Криштиану Роналду отличился дважды.
На 17-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который реализовал Роналду. Спустя пять минут Криштиану оформил дубль.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.
«Аль-Наср» набрал 40 очков в 17 матчах чемпионата Саудовской Аравии нынешнего сезона. Клуб вернётся на первое место в случае победы в сегодняшнем матче. «Дамак» располагается на седьмой строчке первенства, набрав 22 очка.
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