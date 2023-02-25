Салиба — об Артете: то, как он говорит, вызывает желание сражаться за «Арсенал»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете и его методах влияния на команду.

«То, что вы видите на поле, то же самое происходит и на тренировочной площадке. Он любит свою работу и дарит нам это чувство, хорошо иметь такого тренера.

Перед каждой игрой он всегда произносит хорошую речь, и, когда ты выходишь на поле, ты хочешь преуспеть, потому что то, как он говорит, вызывает у тебя желание сражаться за клуб. Вы можете видеть, что он доверяет мне.

У нас молодая команда, но у нас много лидеров. Каждый может высказаться, и, если ты делаешь что-то плохое, каждый игрок может сказать тебе. Хорошо, что у нас такая команда — все понимают и могут говорить», — приводит слова Салиба официальный сайт «Арсенала».

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