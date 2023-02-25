«Арсенал» назначил Зинченко капитаном на матч с «Лестером» из-за годовщины СВО

Сегодня, 25 февраля, проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» гостит у «Лестера». Капитаном лондонского клуба в этой встрече стал крайний защитник Александр Зинченко, перешедший из «Манчестер Сити» летом 2022 года. Как сообщает официальный сайт «канониров», этот жест в отношении игрока сделан в честь годовщины событий на Украине.
Фото: Официальная социальная сеть лондонского «Арсенала»
Зинченко в текущем сезоне английского чемпионата провёл 20 матчей во всех турнирах. На счету 26-летнего украинца один гол и одна результативная передача. «Арсенал» занимает первую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты опережает идущий на втором месте «Манчестер Сити» на два очка, а также имеет один матч в запасе.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
- 25 февраля 2023
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