Хави — о Левандовском: Роберт в отличной форме, нам не повезло в игре с «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем команды Роберте Левандовском.

«О чём я говорил с Левандовским после матча с «Манчестер Юнайтед»? У меня не было персонального разговора ни с одним футболистом. Думаю, что мы провели хороший матч, но это футбол. Левандовски находится в хорошей форме. Конечно, он недоволен вылетом команды из Лиги Европы, но он понимает, что мы строим долгосрочный проект. «Барселона» изменилась по сравнению с прошлым сезоном, став более конкурентоспособной. Теперь мы можем бороться и выигрывать трофеи, поэтому нам нужно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке Испании.

Какая роль у Левандовского на поле? Он часто участвует в розыгрышах атак, но мы должны больше находить его у чужой штрафной площади. Роберт — футболист, нуждающийся в подобном стиле больше всего», — приводит слова Хави AS.

Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

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