«Арсенал» минимально обыграл «Лестер» и оторвался от «Ман Сити» в таблице на пять очков

Сегодня, 25 февраля, завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась минимальной победой «канониров» со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый тайм прошёл под полным преимуществом игроков Микеля Артеты. «Арсенал» владел мячом 73% игрового времени и нанёс семь ударов по воротам хозяев, но ни разу не попал в створ. Одна из атак «канониров» завершилась голом Леандро Троссарда, но мяч в итоге был отменён из-за фола в атаке.
В самом начале второго тайма «Арсенал» открыл счёт усилиями Габриэла Мартинелли, точную передачу ему отдал Ленадро Троссард. В итоге именно этот мяч стал победным и принёс важные для чемпионской гонки три очка — 1:0.
«Арсенал» набрал 57 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата, теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков. «Лестер» остался на 14-м месте (24 очка). В следующем туре лондонцы сыграют с «Эвертоном», матч состоится 1 марта. «Лисы» отправятся на выезд к «Саутгемптона», матч пройдёт 4 марта.
- 25 февраля 2023
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