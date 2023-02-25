«Вест Хэм» разгромил «Ноттингем Форест», «Эвертон» проиграл «Астон Вилле»

Сегодня, 25 февраля, завершилось несколько матчей 25-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Ноттингем Форест» гостил у «Вест Хэма», во второй «Лидс Юнайтед» принимал «Саутгемптон», а в третьей «Эвертон» встречался с «Астон Виллой».
В своём матче «Вест Хэм» долго не мог открыть счёт с «Ноттингем Форест». Когда казалось, что и вторая половина пройдёт без забитых мячей, «молотобойцы» начали громить своего соперника, в период с 70-й по 78-ю минуту забив три мяча: дублем отметился Дэнни Ингс, ещё один мяч забил Деклан Райс. На 85-й минуте форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио, который вышел на замену минутой ранее, установил итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу лондонского клуба.
В домашнем матче «Лидс» смог порадовать болельщиков только одним забитым мячом, который был забит ближе к концовке встречи. Отличился Хуниор Фирпо с передачи Джека Харрисона.
«Эвертон», который с прихода Шона Дайча на тренерский мостик одержал две победы в трёх матчах, в игре 25-го тура не смог добиться успеха. Команда в своих стенах уступила «Астон Вилле» со счётом 0:2, голы на счету Олли Уоткинса и Эмилиано Буэндии.
- 25 февраля 2023
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