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«Вест Хэм» разгромил «Ноттингем Форест», «Эвертон» проиграл «Астон Вилле»

«Вест Хэм» разгромил «Ноттингем Форест», «Эвертон» проиграл «Астон Вилле»
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Сегодня, 25 февраля, завершилось несколько матчей 25-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Ноттингем Форест» гостил у «Вест Хэма», во второй «Лидс Юнайтед» принимал «Саутгемптон», а в третьей «Эвертон» встречался с «Астон Виллой».

В своём матче «Вест Хэм» долго не мог открыть счёт с «Ноттингем Форест». Когда казалось, что и вторая половина пройдёт без забитых мячей, «молотобойцы» начали громить своего соперника, в период с 70-й по 78-ю минуту забив три мяча: дублем отметился Дэнни Ингс, ещё один мяч забил Деклан Райс. На 85-й минуте форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио, который вышел на замену минутой ранее, установил итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу лондонского клуба.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
25 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
4 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Ингс – 70'   2:0 Ингс – 73'   3:0 Райс – 78'   4:0 Антонио – 85'

В домашнем матче «Лидс» смог порадовать болельщиков только одним забитым мячом, который был забит ближе к концовке встречи. Отличился Хуниор Фирпо с передачи Джека Харрисона.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
25 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Фирпо – 77'

«Эвертон», который с прихода Шона Дайча на тренерский мостик одержал две победы в трёх матчах, в игре 25-го тура не смог добиться успеха. Команда в своих стенах уступила «Астон Вилле» со счётом 0:2, голы на счету Олли Уоткинса и Эмилиано Буэндии.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
25 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 63'   0:2 Буэндия – 81'
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