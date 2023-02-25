Гладилин — о расистском скандале вокруг Вендела: это могло быть провокацией
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал инцидент с брошенным бананом в игрока санкт-петербургского «Зенита» в матче Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).
«К ребятам все хорошо относятся, особенно к бразильцам у нас. Какой-то негодяй, если нашёлся, это не значит, что все ульяновские болельщики такие. Это могло быть провокацией. Ситуация непростая, и то, что бразильцы принимают гражданство – хорошая тема. Не всем это нравится, так что не надо тут наказывать всех болельщиков. При чём здесь полный стадион? Из-за какого-то недоразвитого», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.
Эпизод произошёл, когда Вендел уходил на замену. Юрий Козлов заменил Вендела на 90+1-й минуте. «Зенит» вышел в следующий раунд Пути регионов Кубка России.
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