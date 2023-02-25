Фернандеш: тен Хаг привнёс дисциплину в «МЮ». Все поняли, что нужно следовать его правилам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал об изменениях, который привнёс в команду главный тренер Эрик тен Хаг.

«Он привнёс свои идеи, дисциплину во время тренировок, в течение недели, во время игр. Очевидно, я думаю, что самое важное изменение — это результаты, и уверенность в себе сейчас намного выше. Мы считаем, что процесс, через который мы проходим, является правильным. Думаю, что у каждого есть правильное понимание. Все следуют идеям, которые тренер привнёс в клуб, в команду.

Он требует от нас многого. Он знает, на что мы способны, и поэтому требует. Так что, думаю, все поняли, что надо быть на его стороне. Вы должны следовать его правилам. Если нет, это не обернётся для вас ничем хорошим. Думаю, что все поняли это прямо с предсезонки. Он был действительно силён в своих словах. Там, в Таиланде, в Австралии были очень тяжёлые тренировки. Никто не мог перестать бежать, никто не мог остановиться. И я думаю, все поняли стандарты, которые установлены для нас. И с этого момента мы должны следовать им», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.