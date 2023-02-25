Хави — о критике «Барселоны»: она ничего не изменит, я практически ничего не читаю

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о критике в свой адрес и в сторону команды.

«Критика в мой адрес? Я почти ничего или почти ничего не читал. Они ничего не изменят. Думаю, что мы провели отличный матч с «Манчестер Юнайтед», но нам пришлось пережить поражение. Мы не даём много поводов для критики. Вы должны работать, чтобы обратить критиков в вашу сторону», — приводит слова Хави AS.

«Барселона» вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей 1/16 финала «Манчестер Юнайтед» (2:2; 1:2). Клуб по ходу сезона вылетел не только из второго евротурнира, но и из Лиги чемпионов.

Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.