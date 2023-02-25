Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Мойзеса заявил о готовности ЦСКА выкупить контракт игрока

Агент Мойзеса заявил о готовности ЦСКА выкупить контракт игрока
Комментарии

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о желании армейского клуба выкупить контракт футболиста на постоянной основе. В данный момент 27-летний бразилец находится в московской команде в аренде, а права на него принадлежат «Интернасьоналу».

«ЦСКА намерен выкупить контракт Мойзеса. У клуба есть очень много времени, чтобы это сделать, всё в порядке», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне Мойзес провёл в команде Владимира Федотова 19 матчей во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и две результативные передачи. Также он провёл 11 матчей за «Интернасьонал», в которых забил два мяча и отдал один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в € 2,5 млн.

Новость по теме
Бабаев: вероятность выкупа Мойзеса высокая, он выразил однозначное желание остаться в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023