Агент Мойзеса заявил о готовности ЦСКА выкупить контракт игрока
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о желании армейского клуба выкупить контракт футболиста на постоянной основе. В данный момент 27-летний бразилец находится в московской команде в аренде, а права на него принадлежат «Интернасьоналу».
«ЦСКА намерен выкупить контракт Мойзеса. У клуба есть очень много времени, чтобы это сделать, всё в порядке», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».
В текущем сезоне Мойзес провёл в команде Владимира Федотова 19 матчей во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и две результативные передачи. Также он провёл 11 матчей за «Интернасьонал», в которых забил два мяча и отдал один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в € 2,5 млн.
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