«ПСЖ» рассматривает возможность возвращения Тухеля. Томас не хочет спешить с решением
Поделиться
Руководители французского «ПСЖ» рассматривают возможность возвращения на пост главного тренера Томаса Тухеля в том случае, если действующий наставник Кристоф Галтье покинет занимаемую должность в конце сезона. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере».
По сведениям источника, парижане уже «прощупали почву» по поводу возможного назначения немецкого специалиста, который уже работал главным тренером «ПСЖ» с 2018 по 2020 год. Однако сам Тухель не намерен спешить с решением, так как понимает, что может получить летом другие предложения о работе.
Последним местом работы Томаса Тухеля был лондонский «Челси», из которого он был уволен в сентябре 2022 года.
Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на трибунах стадиона. Видеоролик:
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
21:20
-
21:11
-
21:09
-
21:00
-
20:48
-
20:46
-
20:42
-
20:29
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:13
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:19
-
19:16
-
19:03
-
18:57
-
18:42
-
18:33
-
18:32
-
18:30
-
18:26
-
18:23
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:01
Партнерский контент