«ПСЖ» рассматривает возможность возвращения Тухеля. Томас не хочет спешить с решением

Руководители французского «ПСЖ» рассматривают возможность возвращения на пост главного тренера Томаса Тухеля в том случае, если действующий наставник Кристоф Галтье покинет занимаемую должность в конце сезона. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере».

По сведениям источника, парижане уже «прощупали почву» по поводу возможного назначения немецкого специалиста, который уже работал главным тренером «ПСЖ» с 2018 по 2020 год. Однако сам Тухель не намерен спешить с решением, так как понимает, что может получить летом другие предложения о работе.

Последним местом работы Томаса Тухеля был лондонский «Челси», из которого он был уволен в сентябре 2022 года.

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