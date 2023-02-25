ФНЛ сделала заявление после расистского инцидента в матче «Волга» — «Зенит»
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Футбольная национальная лига в своём телеграм-канале опубликовала заявление после инцидента, произошедшего в матче Пути регионов Фонбет Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» (0:3). В сторону бразильского легионера петербуржской команды Вендела, когда тот покидал поле, полетел банан.
«ФНЛ безусловно осуждает проявление расизма на матче ФОНБЕТ-Кубка России между «Волгой» и «Зенитом». Надеемся на скорейшее разбирательство со стороны КДК РФС и прочих компетентных органов», — сказано в заявлении организации.
Вендел в этом матче отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Бразильский легионер покинул поле стадиона в Ульяновске на 90+1-й минуте, уступив место молодому Юрию Козлову.
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