РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью экс-вратаря молодёжного «Урала» Алексеева

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале опубликовала соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря молодёжной команды «Урала» Давыда Алексеева.
«Сегодня не стало 19-летнего воспитанника «Урала» Давыда Алексеева. Российская Премьер-Лига соболезнует родным и близким Давыда и футбольному клубу «Урал», — сказано в заявлении.
Матч Фонбет Кубка России между «Уралом» и «Ростовом» в Екатеринбурге начнётся с минуты молчания в память об Алексееве.
«Урал» выразил соболезнования друзьям и близким игрока. Давыду было 19 лет. Он является воспитанником академии «Урала». Вратарь выступал за «Урал-2» и за молодёжную команду екатеринбуржцев. В 2021 году Алексеев принял участие в сборах с основной командой и сыграл в товарищеских матчах. Последним клубом игрока было «Динамо» из Владивостока.
В нынешнем сезоне Второй лиги голкипер принял участие в девяти матчах «Динамо», пропустил девять мячей и трижды отыграл «на ноль». Также вратарь сыграл в четырёх матчах Кубка России, пропустив два гола и дважды сохранив ворота в неприкосновенности.
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