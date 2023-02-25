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«Реал» в большинстве вырвал ничью в мадридском дерби с «Атлетико»

Сегодня, 25 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 23-го тура чемпионата Испании. Играли местные «Реал» и «Атлетико». Финальный свисток Хесуса Хиль Мансано зафиксировал ничью со счётом 1:1.

На 64-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве: Анхель Корреа отмахнулся от Антонио Рюдигера, локтем двинув тому в грудь. Судья не стал долго думать, показав Анхелю прямую красную карточку.

Удаление Корреа. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Однако это не помешало «матрасникам» открыть счёт на 78-й минуте: Антуан Гризманн со стандарта выполнил подачу в штрафную, где Хосе Хименес высоко выпрыгнул и головой отправил мяч в угол ворот.

Гол Хименеса. Видеоролик:

«Реалу» удалось сравнять счёт в концовке матча: Лука Модрич от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, откуда 18-летний Альваро Родригес головой направил мяч в дальний угол ворот.

«Реал» набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице второе место. «Атлетико» (42) — четвёртый. Лидером соревнований является «Барселона» (59).