«Реал» в большинстве вырвал ничью в мадридском дерби с «Атлетико»

Сегодня, 25 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 23-го тура чемпионата Испании. Играли местные «Реал» и «Атлетико». Финальный свисток Хесуса Хиль Мансано зафиксировал ничью со счётом 1:1.
На 64-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве: Анхель Корреа отмахнулся от Антонио Рюдигера, локтем двинув тому в грудь. Судья не стал долго думать, показав Анхелю прямую красную карточку.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Однако это не помешало «матрасникам» открыть счёт на 78-й минуте: Антуан Гризманн со стандарта выполнил подачу в штрафную, где Хосе Хименес высоко выпрыгнул и головой отправил мяч в угол ворот.
«Реалу» удалось сравнять счёт в концовке матча: Лука Модрич от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, откуда 18-летний Альваро Родригес головой направил мяч в дальний угол ворот.
«Реал» набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице второе место. «Атлетико» (42) — четвёртый. Лидером соревнований является «Барселона» (59).
- 25 февраля 2023
-
22:40
-
22:28
-
22:26
-
22:21
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:38
-
21:29
-
21:20
-
21:11
-
21:09
-
21:00
-
20:48
-
20:46
-
20:42
-
20:29
-
20:23
-
20:20
-
20:17
-
20:13
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:19
-
19:16
-
19:03