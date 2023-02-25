Мартинелли — о чемпионской гонке: «Арсенал» должен думать только о себе и набирать очки

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли поделился мнением о победе своей команды над «Лестером» со счётом 1:0 в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. Бразильский форвард стал автором единственного гола в этой встрече.
«Это была тяжёлая игра, но мы справились, три очка – это самое главное. Думаю, в большинстве игр лиги мы постоянно контролируем ход матчей. Нам нужно продолжать и набраться терпения, когда мы оказываемся у ворот соперника. Мы сделали это сегодня: забили гол и выиграли.
Сухая игра? Это было очень, очень важно. На этой неделе главный тренер сказал, что нам нужно сохранить свои ворота на замке, и мы сделали это сегодня, чему я так рад.
Оказываем ли мы давление на «Манчестер Сити»? Думаю, да, но нам нужно заботиться только о себе и выигрывать свои матчи. Потому что это в наших руках, и мы должны сделать всё, чтобы набирать очки», — приводит слова Мартинелли официальный сайт «канониров».
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