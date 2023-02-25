18-летний форвард «Реала» Родригес признан лучшим игроком матча с «Атлетико»
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Нападающий мадридского «Реала» Альваро Родригес забил мяч в ворота «Атлетико» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. 18-летнего футболиста признали лучшим игроком встречи.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Это третий матч за основной состава «Реала» для уроженца испанского города Паламос, принявшего решение выступать за молодёжные сборные Уругвая. На счету Альвареса также голевая передача в составе мадридской команды. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Мадридский «Реал» набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице второе место. «Атлетико» (42) — четвёртый. Лидером соревнований является «Барселона» (59), у которой матч в запасе.
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