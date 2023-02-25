Матео Кассьерра прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Волгой» в Кубке России
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поблагодарил фанатов санкт-пербургской команды после победы над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Спасибо фанатам, хорошо, что выиграли. Давай, «Зенит», — сказал Кассьерра в видео, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».
Матео Кассьерра стал автором второго гола команды в этой встрече. Колумбийский форвард выступает за «Зенит» с лета 2022 года, перейдя из «Сочи». В 21 матче во всех турнирах Кассьерра забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
В следующем матче «Зенит» сыграет с «Пари НН» дома в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 4 марта.
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