Хави: если «Барселона» выиграет чемпионат Испании, то сезон будет отличным

Главный тренер «Барселоны» Хави выразил надежду, что клубу удастся победить в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Мы должны извлечь урок как из матча с «Альмерией», так и из матча с «Реалом». «Барселона» сейчас не может думать о «класико», мы должны сосредоточиться на игре чемпионата Испании. Необходимо концентрироваться на матчах Кубка и чемпионата Испании на 200%.

Насколько важна Ла Лига? Если мы выиграем чемпионат, то этот сезон получится отличным. Всё зависит от нас, но ещё у нас тяжёлый соперник в Кубке страны. Если сможем победить везде, этот сезон станет отличным», — приводит слова Хави AS.

Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.