Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они не зря лидируют в чемпионате». Роджерс — о поражении «Лестера» от «Арсенала»

«Они не зря лидируют в чемпионате». Роджерс — о поражении «Лестера» от «Арсенала»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение своих подопечных от «Арсенала» (0:1) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы оставались в игре до самого конца. С мячом мы принимали хорошие решения. С точки зрения обороны мы ограничили их несколькими возможностями для атаки, но в первом тайме мы были слишком пассивны, что меня удивило.

Наша идея в последние несколько недель заключалась в том, чтобы быть очень агрессивными в игре. У нас имелись некоторые возможности до самого конца матча, но мы не были достаточно быстры, а иногда нас подводила техника. Мы могли сравнять счёт на протяжении всего второго тайма, но «Арсенал» не зря лидирует в чемпионате, и я думаю, что они наглядно показали это», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Лестера».

Новость по теме
«Наша игра была превосходной». Артета — о победе «Арсенала» над «Лестером»

Самые быстрые отставки тренеров в футболе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023