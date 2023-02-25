«Они не зря лидируют в чемпионате». Роджерс — о поражении «Лестера» от «Арсенала»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение своих подопечных от «Арсенала» (0:1) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы оставались в игре до самого конца. С мячом мы принимали хорошие решения. С точки зрения обороны мы ограничили их несколькими возможностями для атаки, но в первом тайме мы были слишком пассивны, что меня удивило.
Наша идея в последние несколько недель заключалась в том, чтобы быть очень агрессивными в игре. У нас имелись некоторые возможности до самого конца матча, но мы не были достаточно быстры, а иногда нас подводила техника. Мы могли сравнять счёт на протяжении всего второго тайма, но «Арсенал» не зря лидирует в чемпионате, и я думаю, что они наглядно показали это», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Лестера».
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