«Атлетико» в соцсети: ничего нового на Бернабеу

Мадридский «Атлетико» прокомментировал матч 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом», завершившийся вничью (1:1).

«Ничего нового на Бернабеу», — написал клуб в своём «твиттере».

В матче с «Реалом» игрок «матрасников» Анхель Корреа получил красную карточку. Игрок отмахнулся от Антонио Рюдигера, ударив его локтем в грудь. В предыдущем матче двух команд, который проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу», «Атлетико» также оказался в меньшинстве: в дополнительное время четвертьфинала Кубка Испании Стефан Савич получил две жёлтые карточки.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице второе место. «Атлетико» с 42 очками располагается на четвёртой строчке. Лидером соревнования является «Барселона» (59 баллов), сыгравшая на один матч меньше.