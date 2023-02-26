Аньелли — о проблемах «Ювентуса»: не хочу, чтобы клуб нёс это бремя

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли ответил на вопрос, вернётся ли он в клуб после своего ухода, а также высказался о текущих юридических проблемах команды.

«Никто не знает, что ждёт нас в будущем. Посмотрим. На данный момент я обычный футбольный болельщик. Отстранение было наложено на меня Итальянской футбольной федерацией после изучения расследования Министерства юстиции. Но меня не услышали, и я не смог защитить себя.

Я ушёл с поста президента «Ювентуса» из-за уголовного расследования, которое касается меня лично. Я не могу много говорить об этом, потому что дело всё ещё продолжается. Первое предварительное заседание состоится 27 марта, именно тогда и будет решаться вопрос о прекращении дела.

Я не хочу, чтобы «Ювентус» так долго нёс это бремя. Новое руководство, которое не имеет ничего общего с обвинениями, может лучше представлять клуб. А лично я волен защищаться в суде от любых обвинений», — приводит слова Аньелли Сalciomercato.com.

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