Анчелотти: «Реал» не прощается с Ла Лигой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы своей команды в борьбе за титул чемпиона Испании после ничьей с «Атлетико» (1:1).

«Стало сложнее, но «Реал» не прощается с Ла Лигой. Мы должны бороться до конца и смотреть, что получится. Альваро Родригес показал все свои качества в том, как он сыграл, это особенная ночь для него. Он может быть полезен на этом отрезке.

Усталость после Энфилда? «Атлетико» забил гол благодаря качеству игры. Гризманн великолепен, а Хименес очень хорошо пробил, как и Альваро. Но я не думаю, что это была физическая усталость, это была скорее психологическая усталость. Что является нормальным, учитывая, что это наш 17-й матч за 50 дней», — приводит слова Анчелотти Marca.

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