Поттер: если «Челси» и дальше будет играть как с «Боруссией» Д, то начнёт забивать голы

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». Игра состоится сегодня, 26 февраля, начало в 16:30 мск.
«Если мы будем выступать на том же уровне, что и в матче с «Боруссией» или в начале матча с «Вест Хэмом», то продолжим двигаться вперёд. Я думаю, что мы начнём забивать голы, потому что у нас есть качественные игроки, которые могут это сделать.
Я говорил с отдельными игроками и всей командой о том, как атаковать в игре с «Тоттенхэмом». Прошлое есть прошлое, и нам нужно сосредоточиться на следующей игре, в которой нас ждёт «Тоттенхэм», и на том, как мы можем хорошо атаковать против команды, которая допускает мало моментов у своих ворот и защищается в пять защитников, держит оборону очень глубоко и высоко прессингует, когда появляется возможность. Так что мы пытаемся найти решение», — приводит слова Поттера официальный сайт клуба.
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