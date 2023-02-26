Облак – об удалении Корреа: может, следующий матч начнём вдесятером

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал удаление Анхеля Корреа в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1).
«Это была сложная игра, потому что мы играли в меньшинстве. Нам удалось забить, а потом они забили со стандарта, но так оно и есть. В конце концов, мы должны быть счастливы, что взяли одно очко.
Последние пять дерби мы заканчиваем с красными карточками. Может, следующий матч начнём вдесятером», — приводит слова Облака IU Sport.
Напомним, Корреа получил красную карточку на 64-й минуте матча при счёте 0:0. В предыдущем матче с «Реалом» «Атлетико» также оставался в меньшинстве после того, как Стефан Савич получил две жёлтые карточки.
Корреа («Атлетико М») получает красную за удар локтем
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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