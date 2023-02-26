Семшов: таких людей, как тот, который кинул банан в Вендела, можно по пальцам пересчитать

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал инцидент с брошенным бананом в игрока санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).
«Поступок болельщика «Волги» по отношению к Венделу неправильный. Надо уважать футболистов своей команды и соперника. Все-таки люди ходят на футбол поддержать свой любимый клуб, а не заниматься какими-то пакостями. Но по одному фанату нельзя судить всех поклонников той или иной команды. Таких людей нужно наказывать и проводить с ними работу. Футболисты такие же люди, как и болельщики. Если в игрока бросили банан, то он не может побежать на трибуну к фанату и разобраться с ним. Надо уважать людей, ведь все мы здесь на благо российского футбола.
Таких людей, как тот, который кинул сегодня банан в Вендела, можно по пальцам пересчитать, а нормальных болельщиков намного больше. Зачем из-за единиц делать Fan ID? Нужно разбираться в ситуации, чтобы огородить футбол от подобных ситуаций. Этим должно заниматься руководство РФС. Должны проводиться разговоры руководства клубов с болельщиками, которые ходят на стадион, тогда мы добьёмся результата. Если болельщики сами будут в своих кругах проводить разговоры с такими людьми, то ситуация изменится», — приводит слова Семшова Metaratings.
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