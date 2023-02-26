Гаджиев: этот сезон в РПЛ гораздо интереснее, чем предыдущие

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил нынешний сезон Российской Премьер-лиги.
«Чемпионат сезона-22/23 гораздо интереснее, чем в предыдущие годы. Объясняю почему: он куда более динамичный, чем другие чемпионаты. Может, в прошлые годы в чемпионате были техничные и мастеровитые ребята, но здесь играют с большей отдачей — динамика выше.
Команда Карпина симпатично играет. У них много молодых ребят, и все они только добавляют. Несмотря на то, что «Крылья Советов» не борются за верхние места, они достаточно интересно играют. И «Спартак» стал лучше играть. Если взять «Оренбург», на выезде у них есть проблемы, но дома они показывают хороший уровень.
Какая зрелищность, если футболисты действуют в невысоком темпе? Считаю, в этом чемпионате самоотдача выше. Много молодежи появилось, и объясняется тем, что легионеры покинули РПЛ», — приводит слова Гаджиева Sport24.
- 26 февраля 2023
-
04:58
-
04:45
-
04:42
-
04:22
-
04:01
-
03:50
-
03:49
-
03:18
-
02:55
-
02:53
-
02:51
-
01:39
-
00:53
-
00:50
-
00:37
-
00:31
-
00:20
-
00:09
-
00:02
-
00:01
-
00:01
- 25 февраля 2023
-
23:52
-
23:38
-
23:37
-
23:19
-
23:16
-
23:12
-
23:11
-
23:04
-
22:55
-
22:40
-
22:28
-
22:26
-
22:21
-
22:06