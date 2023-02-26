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Гаджиев: этот сезон в РПЛ гораздо интереснее, чем предыдущие

Гаджиев: этот сезон в РПЛ гораздо интереснее, чем предыдущие
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил нынешний сезон Российской Премьер-лиги.

«Чемпионат сезона-22/23 гораздо интереснее, чем в предыдущие годы. Объясняю почему: он куда более динамичный, чем другие чемпионаты. Может, в прошлые годы в чемпионате были техничные и мастеровитые ребята, но здесь играют с большей отдачей — динамика выше.

Команда Карпина симпатично играет. У них много молодых ребят, и все они только добавляют. Несмотря на то, что «Крылья Советов» не борются за верхние места, они достаточно интересно играют. И «Спартак» стал лучше играть. Если взять «Оренбург», на выезде у них есть проблемы, но дома они показывают хороший уровень.

Какая зрелищность, если футболисты действуют в невысоком темпе? Считаю, в этом чемпионате самоотдача выше. Много молодежи появилось, и объясняется тем, что легионеры покинули РПЛ», — приводит слова Гаджиева Sport24.

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